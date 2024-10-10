ヤクルトは１０日、西田明央捕手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。西田は北照高から１０年ドラフト３位で入団。スワローズ一筋１４年で３１０試合に出場した。２０年には７本塁打、２０打点とパンチ力のある打撃を見せ、自己最多６９試合に出場した。その後は長らく第３捕手の立ち場で献身的にチームを支え続け、熱心に練習に取り組む真摯（しんし）な姿勢は若手の良き手本となった。今季は８月まで２４試