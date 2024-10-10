自民党は、衆議院選挙の政権公約を発表しました。「ルールを徹底して守る政党に生まれ変わる」として、政治改革などを打ち出しています。自民党の政権公約では、石破首相が総裁選でも訴えた「守る」をキーワードに、6つの柱を打ち出しています。「ルールを守る」として「政策活動費」の将来的な廃止も念頭にした透明性の確保を打ち出し、旧文通費については使途の公開や未使用分の返納に取り組むとしています。また、「暮らしを守