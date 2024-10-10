大阪市中央区道頓堀2丁目のホテルの一室で少女（17）の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された男が、事件当日に少女とSNSでやりとりを始めていたことが、捜査関係者への取材でわかった。大阪府警は2人がホテル近くで待ち合わせていたとみて、殺害の動機を調べている。捜査関係者によると、少女のスマホを解析したところ、少女のSNSの投稿に対し、福井竣介容疑者（30）が事件当日の9月28日にメッセージを送り、やりとり