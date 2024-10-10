岡山県警察本部岡山・北区内山下 10日告示された岡山県知事選挙と、10月15日に公示される衆議院議員選挙を前に、岡山県警が選挙違反の取締本部を設置しました。 10日朝、岡山県警察本部で荻野英俊刑事部長と、石松将捜査第二課指導官が2つの選挙の取締本部の看板を掲げました。 岡山県警では、県警本部の148人と、県内22の警察署の約1800人、あわせて約1950人で取り締まりにあたります。 （岡山県警察本部／荻野