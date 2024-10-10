日本高野連と全日本大学野球連盟は10日、プロ入りを希望する選手に義務づけた「プロ志望届」の提出を締め切り、高校生159人、大学生162人の計321人が提出した。提出選手は10月24日に行われるプロ野球ドラフト会議の指名対象となる。大学生では、複数球団が1位指名で競合するとみられる明大の遊撃手・宗山塁主将、関大の最速154キロ左腕・金丸夢斗投手、青学大のスラッガー・西川史礁外野手、愛知工大の159キロ右腕・中村優斗投