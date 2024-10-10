高松市歴史資料館高松市昭和町 JR高松駅の移り変わりを記録した写真展が高松市で開かれています。 1910年、宇高航路の開設にあわせて海沿いの場所に作られた2代目の高松駅です。西洋風の格調高い木造建築で市民に親しまれました。 当時の駅周辺の様子は、歴史資料館のジオラマで確認することもできます。 高松市歴史資料館のロビーにはさまざまな時代の高松駅を撮影した3枚の写真を展示しています。