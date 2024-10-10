お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが9日に自身のアメブロを更新。旅行で家族と初めて訪れた場所を明かした。【映像】ココリコ遠藤の妻 入退院を繰り返していた5歳次男の検査結果この日、まさみさんは大阪府の万博記念公園にある『太陽の塔』を見に行ったことを明かし『太陽の塔』をバックにした遠藤や息子達の写真とともに「すんごい迫力」とコメント。「大阪万博の記念館である『EXPO'70パビリオン』の中に入