タレントのキャシー中島が9日に自身のアメブロを更新。1年ぶりに会った人物との2ショットを公開した。【映像】29歳で亡くなったキャシー中島の長女・七奈美さん（複数カット）この日、キャシーは「午前中はTBSラジオの番組の録音がありました」と報告し「アナウンサーの佐々木さんとご一緒させていただき、楽しい時間をありがとうございました」とTBSアナウンサーの佐々木舞音との2ショットを公開。1年ぶりに会ったそうで「す