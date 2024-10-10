お笑いタレントの平野ノラが9日に自身のアメブロを更新。出産時に娘を見た看護師の第一声を明かした。【映像】高橋真麻、産後ケアホテルで過ごす様子を公開この日、平野は3年ぶりに娘が産まれた病院を訪れたことを明かし「もう引越してるし来る事は無いと思うので、当時よく行った病院内のタリーズへ」とコーヒーショップ『タリーズコーヒー』に足を運んだことを報告した。続けて「本当はホテルのような病院で東京タワーの夜