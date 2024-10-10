日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、サウジアラビアと敵地ジッダのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで相まみえる。グループC最大のライバルであり、過去のアウェー戦でで、３戦３敗と一度も勝てていない難敵を、MFの久保建英（レアル・ソシエダ）はどう見ているのか。クリスティアーノ・ロナウドやネイマール、カリム・ベンゼマらスター選手が次々にサウジアラビア