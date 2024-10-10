俳優の柳葉敏郎（63）が10日、自身のインスタグラムを更新。顔出しパネルで撮影した写真が反響を呼んだ。柳葉は「これ…俺!?」と困惑。自身の主演映画「室井敗れざる者」（10月11日公開）、「室井慎次生き続ける者」（11月15日公開）の顔出しパネルから、顔を出した写真を公開した。そして「※室井の顔出し等身大パネル要注意!!」と続け、「鼻の穴丸見え〜〜」と"注意喚起"。「室井慎次敗れざる者公開までいよい