石破政権の誕生で日本の経済はどうなるのか。経済評論家の加谷珪一さんは「短期的には経済や市場に逆風が吹くが、中長期的には中間層の底上げによって円高と株高の両方を実現するシナリオもあり得る。石破政権の誕生は、日本経済がまさに分水嶺に差し掛かっていることを端的に示している」という――。写真＝時事通信フォト参院本会議で共産党の田村智子委員長の代表質問に答弁する石破茂首相＝2024年10月8日午後、国会内 - 写真＝