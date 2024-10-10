「ジュ―♪」１０月１０日は「ジュー、ジュー」で「お好み焼の日」！大相撲でおなじみ、東京の両国で「お好み焼き作り」の体験イベントが開かれました。■渡邊洋輔 記者リポート「ＪＲ両国駅です。なんと駅の構内にイベント会場が設営されています」実際の駅のホームを使って開かれた、その名も「お好み焼道場オタフク部屋」。４０台ものホットプレートを並べ、一斉に関西風のお好み焼を作りま