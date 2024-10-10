「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは、国内外での販売が好調だったことなどから、売上高が初めて3兆円を超えました。ファーストリテイリングが発表した今年8月までの1年間のグループ全体の決算によりますと、▽売上高にあたる売上収益が前の年に比べ12.2%増えて3兆1038億円に、▽本業の儲けを示す営業利益は31.4%増えて5009億円と、いずれも過去最高を更新しました。4年連続の増収で、国内だけでなく、海外でもユニク