◆米女子プロゴルフツアービュイックＬＰＧＡ上海第１日（１０日、中国・上海旗忠ＧＣ＝６６７２ヤード、パー７２）秋のアジアシリーズが開幕し、西郷真央（島津製作所）が５バーディー、１ボギーの６８で回り、日本勢最高の１５位で滑り出した。森田遥（新英ホールディングス）は６９で２２位。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７０で３０位。勝みなみ（明治安田）は７１で４１位。西村優菜（スターツ）は７４で６４