◇MLB ディビジョンシリーズ ドジャース8-0パドレス(日本時間10日、ペトコ・パーク)パドレスは地区シリーズ第5戦で、ダルビッシュ有投手が先発することを発表しました。この日の第4戦は、大谷翔平選手が2回にタイムリーヒットを放つなど、ドジャースが8-0で快勝。2勝2敗のイーブンとなり、勝負の行方は12日の第5戦へ持ち越しとなりました。ダルビッシュ投手は7日の第2戦、大谷選手、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選