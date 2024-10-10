台湾で映画館の前に飾る絵看板を50年以上描き続けている顔振発（イェン・ヂェンファ）の仕事風景を追ったドキュメンタリー『顔さんの仕事』が現在全国順次公開中。今関あきよし監督の最新作だ。顔氏は、映画館の手書きの大型看板から、ファッションブランド「グッチ」の巨大アートウォール、英国のロックバンド「コールドプレイ」の宣伝壁画まで手がけ、本年の台北映画祭で貢献賞を受賞した国宝級絵師。今関監督と親交が深いイラス