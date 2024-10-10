今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でインフレの鈍化傾向が維持されるかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１４８円５０銭～１５０円００銭。 今晩発表される米９月ＣＰＩの上昇率は、総合指数が前月比０．１％（８月は０．２％）、エネルギーと食品を除くコア指数は同０．２％（同０．３％）がコンセンサスとなっている。予想通りインフレが鈍化傾向