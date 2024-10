テニスの四大大会(グランドスラム)の1つであるイギリスの「ウィンブルドン選手権」で、2025年の大会から線審を廃止して、全面的に機械判定技術を導入することが発表されました。このことは、2024年大会での試験がうまくいったため決定したものだとのことです。Operational Updates for The Championships 2025 - The Championships, Wimbledon - Official Site by IBMhttps://www.wimbledon.com/en_GB/news/articles/2024-10-09/20