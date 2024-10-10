堀田真由主演の日曜ドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』第1話のTVer再生数が、100万回を突破した。（※） 参考：堀田真由が時代に切り込んでいくヒロインにとにかく鋭い『若草物語』の“違和感”の描き方 アメリカの作家、ルイザ・メイ・オルコットが手がけたベストセラー『若草物語』が原案となる本作。「もしあの四姉妹が令和ニッポンに生きていたら……」という着想から、舞台を大胆に現代に置