Ｕ－ＮＥＸＴＨＯＬＤＩＮＧＳ [東証Ｐ] が10月10日大引け後(16:00)に決算を発表。24年8月期の連結経常利益は前の期比38.9％増の283億円に拡大し、25年8月期も前期比5.9％増の300億円に伸びを見込み、8期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を32円→33円(前の期は21.5円)に増額し、今期は14円とし、11月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は27.3％増