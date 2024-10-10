10日のTOPIX先物は前日清算値比1.0ポイント高の2709ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 2826.75ポイントボリンジャーバンド3σ 2763.12ポイントボリンジャーバンド2σ 2712.67ポイント10日TOPIX現物終値 2710.10ポイント5日移動平均 2709.00ポイント10日先物清算値 2699.48ポイントボリンジャーバンド1σ 2696.86ポイント75日移動平均 2683.75