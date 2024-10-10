10日の東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の640ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 681.21ポイントボリンジャーバンド3σ 671.95ポイント200日移動平均 671.21ポイントボリンジャーバンド2σ 661.20ポイントボリンジャーバンド1σ 651.20ポイント25日移動平均 646.50ポイント一目均衡表・基準線 645.00ポイント5日移動