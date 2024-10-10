東武百貨店 池袋本店では10月17日(木)から22日(火)までの6日間、「第2回 芋・栗・あんこフェス」を開催。 東武百貨店 池袋本店「第2回 芋・栗・あんこフェス」  場所：東武百貨店 池袋本店8階催事場(約210坪)期間：2024年10月17日(木)〜22日(火)営業時間：午前10時〜午後7時※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。店舗：47店舗(芋：17店舗／栗：12店舗／あんこ：18店舗)(うち初出店