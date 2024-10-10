■キスマイ玉森裕太『あのクズ』オフショットに「クズきゅんでした」「もう完全に沼ってます」の声。インスタとX（旧Twitter）で別カット公開 【画像】Kis-My-Ft2玉森裕太に沼る人続出の『あのクズ』オフショット 奈緒が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『あのクズを殴ってやりたいんだ』の公式SNSにて、玉森裕太（Kis-My-Ft2）のオフショットが公開された。 ドラマは10月8日よりスタートし、第1話からキュンとするセリフや行