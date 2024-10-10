10月13日に東京競馬場で行われる、第26回東京ハイジャンプ(障害3歳上・JGII・芝3110m)の出走馬・騎手が確定した。 前走の東京ジャンプSを勝ったジューンベロシティ(牡6、栗東・武英智厩舎)は高田潤騎手、中山グランドジャンプ3着からここへ臨むニシノデイジー(牡8、美浦・高木登厩舎)は五十嵐雄祐騎手。 アサクサゲンキ小牧加矢太エコロデュエル草野太郎オールザワールド森一馬ケイティクレバ