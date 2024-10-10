中国の北部湾港、９月の貨物取扱量３・４％増広西チワン族自治区の北部湾港欽州自動化コンテナふ頭。（ドローンから、南寧＝新華社記者/曹禕銘）【新華社南寧10月10日】中国広西チワン族自治区北部湾地域の港湾運営を手がける北部湾港は10日、9月の貨物取扱量が前年同月比3.4％増の2767万1千トン、1〜9月は前年同期比5.6％増の2億4258万3700トンだったと明らかにした。うちコンテナ取扱量は9月が2.4％増の75万1800TEU（2