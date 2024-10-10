シャオミ・ジャパンは、ノイズキャンセリング搭載のインナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「Xiaomi Buds 5」の販売を開始した。価格は1万1480円。 「Xiaomi Buds 5」はインナーイヤーデザインで、アクティブノイズキャンセリングを搭載、11mm デュアルマグネットドライバーを内蔵し、Qualcomm aptX Lossless および Hi-Res オーディオに対応する。 アプリ経由での最大3時間