¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ò?ºÆ·ëÀ®?¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ 8Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÄ¸ý¹ÀÀµ(57)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°òÀöºä·¸Ä¹(56)¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡£Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¼ýÏ¿Á°Ž¥¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢°òÀöºä·¸Ä¹¤¬¼«