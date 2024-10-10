コジマがこの日の取引終了後、２５年８月期の単独業績予想を発表しており、売上高２７５３億円（前期比２．０％増）、営業利益６４億円（同０．６％増）、純利益４２億円（同４．９％増）を見込む。年間配当予想は前期比２円増の１８円を予定している。 引き続き家電販売力の向上に取り組み成約率の向上を図るほか、店舗やＥＣにおける高付加価値商品の販売強化により売上高・利益の増加を図る。また、２５年には創業７０周