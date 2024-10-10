岐阜県各務原市の喫茶店では、高級メロンを半玉つかった「メロンジュース」のモーニングが人気となっています。 ■ほとんどの客が頼む“高級メロン”メニュー 各務原市の喫茶店「果実香（かみか）」では、コーヒーを頼むと、トーストに旬のフルーツがつく「モーニング」が人気です。 ほとんどの客が頼むという大人気メニューが、贅沢にメロンをく