ココナラ [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:00)に業績修正を発表。24年8月期の連結経常損益を従来予想の2億4000万円の黒字→2億2500万円の黒字(前の期は1億6800万円の赤字)に6.3％下方修正した。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の1億5000万円の黒字→2億4300万円の黒字(前の期は7500万円の赤字)に62.0％上方修正し、従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて