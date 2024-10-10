匠大塚は、富山大和5階に「匠大塚 富山大和 サテライト店」を2024年11月8日(金)にオープンします。 匠大塚 富山大和 サテライト店 名称： 匠大塚 富山大和 サテライト店オープン： 2024年11月8日(金)所在地： 〒930-8505富山市総曲輪3丁目8番6号 富山大和 5階営業時間： 10:00〜19:00休業日： 株式会社大和 富山大和の休業日に準ずる売場面積： 約140m2取扱商品： 家具インテリア(ダイニングセット・ソ