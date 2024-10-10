8人組ダンスボーカルユニット「ICEx」の阿久根温世さん、八神遼介さん、メインボーカル＆ダンスグループ「Lienel」の芳賀柊斗さん、近藤駿太さんが舞台『ソーセージ』公開ゲネプロ・開幕直前取材に登壇しました。 【写真を見る】【ICEx阿久根温世】「ICEx」×「Lienel」舞台共演に”新鮮な感覚 全力で向き合いたい”本作は離れ離れになってしまった双子の兄弟と、その2人に仕える双子の召使いが巻き起こす騒動を描く物語。