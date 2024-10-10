【モデルプレス＝2024/10/10】YouTuber・TikTokクリエイターのMINAMIが9日、自身のInstagramを更新。美脚際立つ『NANA』風コーデに注目が集まっている。【写真】人気女性クリエイター、漫画キャラそっくり美脚全開コーデ◆MINAMI、美脚披露MINAMIは「NANA風です」と漫画家・矢沢あいの人気作『NANA』のキャラクター・ナナの服装をオマージュした私服姿を投稿。スタッズが特徴的なキャスケット帽にレザーのチョーカーを合わせたパン