◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース8−0パドレス（2024年10月9日サンディエゴ）ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でのパドレスとの地区シリーズ第4戦に快勝。対戦成績を2勝2敗に戻した。試合後、ミゲル・ロハス内野手（35）が試合中に大谷翔平投手（30）にアドバイスしていたことに言及した。ロハスは試合中、ベンチ内で打席の準備をする大谷に身振り手振りでアドバイス。この様子が中継に映し出された。試