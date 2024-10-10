AlphaThetaは、同社最新のスタンダードとなる機能やレイアウトを搭載した4デッキ・オールインワンDJシステムXDJ-AZを2024年11月初旬に発売します。 AlphaTheta「4ch プロフェッショナル オールインワン DJシステム」 商品名：4ch プロフェッショナル オールインワン DJシステム型番：XDJ-AZ希望小売価格：440,000円(税込)発売時期：2024年11月初旬 AlphaThetaは、同社最新のスタンダードと