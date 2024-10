Xdinary Heroesが、ニューアルバムの予告イメージで、自由奔放な若者のエネルギーをアピールした。彼らは10月14日、ニューミニアルバム「LIVE and FALL」とタイトル曲「Night before the end」を発売し、カムバックする。これに先立ち、所属事務所のJYPエンターテインメントは、公式SNSを通じてゴニル、ジョンス、ガオン、O․de、ジュンハン、ジュヨンの個人&ユニット予告イメージを公開し、本日(10日)正午には団体コンセ