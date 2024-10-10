WINNERのイ・スンフンがファンコンサートの追加公演を決定し、改めて人気の高さを証明した。YG ENTERTAINMENTは本日（10日）、イ・スンフンが11月3日に「2024 LEE SEUNGHOON FAN CONCERT [OFFLINE LIVE]」の追加公演を開催すると知らせた。11月2日のソウル麻浦（マポ）区西橋洞（ソギョドン）の新韓カードSOLペイスクエアライブホールでの公演を合わせ、計2回の公演でより多くのファンと出会うことになった。彼はファンの声援に支