大阪・梅田スカイビルでは、クリスマスイベント「梅田スカイビルクリスマス2024」を2024年11月22日(金)から12月25日(水)まで開催する。「くるみ割り人形」テーマの2024年クリスマスイベント地上173mから望む絶景や、2棟のビルを「空中庭園」で繋ぐ独特の建築で知られる大阪・梅田スカイビル。2024年9月に先行街びらきが行われた「グラングリーン大阪」に隣接し、より賑わい溢れるエリアに位置する。そんな梅田スカイビルの2024年ク