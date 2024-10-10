10日、東京ミッドタウン日比谷で行われたポップアップイベント「カゴメ健康直送便ファーム」のオープニングイベントには、タレントの近藤千尋（34）が登壇し、夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久（40）の“近況”についても語った。ジャングルポケット・斉藤慎二氏を書類送検ロケバス内で女性に性的暴行かジャングルポケットは、メンバーの斉藤慎二氏（41）が、20代女性への不同意性交などの疑いで書類送検され、