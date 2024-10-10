ガールズグループNewJeansが、来る10月25日に発刊されるアートブック『ビルボード・アーティスト』の最初の主人公になった。【画像】NewJeans、「決死」の緊急生配信ビルボード・コリアは10月10日、公式SNSを通じてNewJeansが登場した『ビルボード・アーティスト』第1号の表紙を公開した。公開された表紙では、煙が立ち込めるなか、木に寄りかかって幻想的な雰囲気を醸し出すNewJeansの姿が目を引く。表紙の撮影は、絵画のような写