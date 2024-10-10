兵庫県の斎藤元彦前知事（４６）の失職に伴う知事選（３１日告示、１１月１７日投開票）で、清水貴之参院議員（５０）が１０日、県庁で記者会見し、無所属で立候補すると表明した。清水氏は「兵庫県を再生したい」と意欲を述べた。所属している日本維新の会を離党し、政党の推薦や支持は求めない方向という。清水氏は元アナウンサーで、現在２期目。２７日投開票の衆院選で兵庫８区にくら替え出馬する予定だったが、取りやめた