メジャーリーグ、パドレスとドジャースの地区シリーズ第4戦。ドジャース大谷翔平の全打席をお伝えします。ここまで1勝2敗と、負ければ敗退が決まる崖っぷちのドジャース大谷の第1打席。セカンドゴロに倒れます。1点リードの2回。ランナー1塁、3塁での第2打席。初球をライト前へタイムリーヒット。大谷の第1戦以来、3試合ぶりの打点で、ドジャースがリードを広げます。第3打席はフォアボールで出塁。その後2塁に進塁した大