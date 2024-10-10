「ＳＧ・第７１回ボートレースダービー」（２２〜２７日・戸田）の開催に先立ち、戸田ボートレース企業団事業部の内田泰司部長が１０日、「ＷＩＮＷＩＮＬＩＶＥ」出演者のＭＡＸ鈴木を伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。２１年ぶり１６度目となる戸田での大一番。日本一の大食いで名をはせるＭＡＸが注目するのは、地元・埼玉支部の桐生順平と中沢和志だ。「中沢選手が５コースに入ったら狙い目。そして迷