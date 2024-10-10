【トルコ】 雇用統計（8月）16:00 予想N/A前回8.8%（失業率) 鉱工業生産指数（8月）16:00 予想N/A前回0.4%（前月比) 予想N/A前回-3.9%（前年比) 【南アフリカ】 製造業生産高（8月）20:00 予想0.1%前回2.1%（前月比) 【ブラジル】 小売売上高（8月）21:00 予想N/A前回4.4%（前年比) 【米国】 消費者物価指数（CPI）（9月）21:30 予想0.1%前回0.2%（前月比) 予想2.