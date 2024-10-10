１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４９円２６銭前後と前日午後５時時点に比べ７０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１６３円２７銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１４９円１０銭前後で推移していたが、午後１時３０分過ぎに１４９円５４銭近辺に上昇。８月２日以来、約２カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。前