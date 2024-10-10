◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦パドレス0−8ドジャース（2024年10月9日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹投手（28）が9日（日本時間10日）、本拠で行われたドジャースとの地区シリーズ第4戦で9回から7番手で登板。メジャー1年目で初めてポストシーズンのマウンドに立った。チームは0―8で完敗し、ドジャースに2勝2敗の五分に持ち込まれた。第5戦は移動日を挟み、11日（同12日）にドジャースタジアムで開催される。松井は