戸田ボートレース企業団事業部の内田泰司部長がフードファイターのMAX鈴木とともに10日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、ボートレース戸田で22日から27日まで開催されるSG「第71回ボートレースダービー」をアピールした。当地でのダービーは山崎智也（引退）が制した2003年10月29日〜11月3日の第50回以来、21年ぶりの開催。埼玉のエース桐生順平（38）を筆頭に中沢和志（48）、浜田亜理沙（36）、佐藤翼（36）の地元4選手