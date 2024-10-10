【自作テレキャスタータイプ】（愛知県nori_347歳）急にテレキャスターのジャキーン・パキーンって音が弾きたくなりました。見た目が気に入ったものはお高くて（フェンダーのカスタムショップ製だったかな・・・）最後のワンクリックで躊躇してるうちに売れてしまいました。だったらフェンダーが作らなさそうな見た目、スペックのものを・・・とテレキャスターのことを色々調べてパーツを選んで作ったのがこちらです。ポイン